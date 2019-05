Britney Spears is nog niet van plan om te stoppen met optreden. De manager van de 37-jarige zangeres zei onlangs dat ze haar tour in Las Vegas beter helemaal kan afzeggen, maar Spears bevestigt in gesprek met TMZ wel weer het podium op te willen gaan.

Spears zou in februari een reeks concerten geven in Las Vegas, maar de zangeres zou te veel moeite hebben gehad met de slechte gezondheid van haar vader. De tour werd uitgesteld, maar volgens haar manager Larry Rudolph is het beter als ze deze concerten helemaal niet meer doet.

"Afgelopen zomer belde ze me elke dag over de tour. Ze keek er zo naar uit. Nu heb ik al maanden niets meer van haar gehoord. Dat bewijst voor mij dat ze geen zin heeft om op te treden", legde hij uit.

Spears ontkracht dat nu zelf tegenover TMZ. Ze werd door fotografen op straat gevraagd naar de geruchten dat ze misschien wel helemaal nooit meer het podium op wil. Toen een van hen vroeg of ze nog gaat optreden, antwoordde ze: "Natuurlijk!" Ook liet ze weten dat ze van haar fans houdt.

Spears spande rechtszaak aan voor meer vrijheid

De zangeres staat onder officieel toezicht van haar vader sinds ze ongeveer elf jaar geleden werd gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Spears liet zich onlangs opnemen in een psychiatrische kliniek, die ze enige tijd daarna verliet. Daarna spande ze een rechtszaak tegen haar vader aan om meer vrijheid te krijgen.

Spears zou voor de rechter hebben verklaard onder dwang van haar vader te zijn opgenomen in de kliniek. De rechter heeft vooralsnog geen besluit genomen, maar laat een expert naar de situatie van de zangeres kijken.