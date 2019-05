K's Choice-zangeres Sarah Bettens gaat voortaan door het leven als man. De Belgische beroemdheid is daarvoor recentelijk begonnen met een hormoonbehandeling.

"Afgelopen jaar ben ik tot besef gekomen dat ik transgender ben", vertelt de 46-jarige Bettens in een interview met Linde Merckpoel. "Ik ga vanaf nu door het leven als transman." De nieuwe naam die Bettens heeft gekozen, is Sam.

Bettens vertelt in het gesprek dat hij enkele weken geleden is gestart met de transitie van vrouw naar man. Hij zegt niet te kunnen wachten totdat de hormoonbehandeling begint te werken. "Deze periode voelt heel vreemd aan, maar tegelijkertijd ook als een grote opluchting."

Dat Bettens pas op latere leeftijd heeft ontdekt dat hij transgender is, komt doordat er "ineens meer ruimte in het leven is". Zo is hij naar de Verenigde Staten verhuisd en zijn de kinderen uit huis.

"Ik heb therapie gevolgd. Daardoor realiseerde ik mij dat dit al heel lang speelt." Omstandigheden, zoals zijn oude woonplaatsen en K's Choice, hebben Bettens er naar eigen zeggen van weerhouden om bezig te zijn met de vraag of hij transgender is.

Bettens en zijn broer Gert braken in de jaren negentig in zowel België en Nederland door met de hit Not an Addict. De formatie uit Antwerpen gaf begin dit jaar nog optredens in onder andere Amsterdam, Zwolle, Tilburg en Utrecht.