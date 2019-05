De Britse band Will and The People is na een roerige periode weer terug met nieuwe muziek. Volgens leadzanger Will Rendle geeft het nummer Gigantic, dat vrijdag is verschenen, goed weer waar de band momenteel staat.

"We zijn een stuk volwassener geworden", zegt Rendle tegen NU.nl. "Zeven, acht jaar geleden waren we een stel kinderen die gewoon lol aan het maken waren. Nu zit er wat meer samenhang in onze muziek en is het wat makkelijker te verteren."

De laatste keer dat Will and The People, onder meer bekend van het nummer Lion in the Morning Sun, een grote show gaf in Nederland stond was ruim drie jaar geleden in Paradiso. "Daarna hadden we even wat tijd voor onszelf nodig", stelt Rendle. Toen vorig jaar hun geluidsproducent overleed, kreeg de band met nog een tegenslag te maken.

"We zagen hem als het vijfde lid van onze band", aldus de zanger. "Na zijn dood zijn we langzaam begonnen met het schrijven van nieuwe muziek en hebben we nagedacht wat we wilden. Het voelt goed om nu weer met nieuwe muziek te komen en op te treden. Soms moet je eerst een stapje terug doen om vooruit te komen."

Een nieuw album komt er volgens Rendle "zo snel mogelijk". "Alle liedjes zijn af en de meeste zijn ook al opgenomen. Maar we willen niks overhaasten."

Will and The People trad donderdagavond op in Cinetol in Amsterdam. De band, die naast Rendle bestaat uit drummer Charlie Harman, toetsenist Jim Ralphs en basgitarist Jamie Rendle, geeft daar vrijdag en zaterdag ook nog een show.