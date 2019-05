De Amerikaanse nu-metalband Slipknot zal binnenkort een nieuw album uitbrengen. We are not your kind verschijnt op 9 augustus, meldt de Amerikaanse muziekwebsite Pitchfork. Ook is de videoclip van het nieuwe nummer Unsainted verschenen.

We are not your kind is het zesde studioalbum van de band en de opvolger van het album .5: The Gray Chapter, dat in oktober 2014 is verschenen.

Dat album was het eerste zonder de oorspronkelijke leden Paul Gray en Joey Jordison. Gray is in 2010 overleden.

Op We are not your kind staan in totaal veertien nieuwe nummers. Het album wordt door platenmaatschappij Roadrunner uitgebracht.

De band Slipknot werd in 1995 opgericht en bracht vier jaar later zijn officiële debuutalbum uit. Slipknot werd binnen korte tijd erg populair en verkreeg door de met horrormaskers verkleedde bandleden direct veel aandacht.