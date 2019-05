The Rolling Stones hebben vervangende data aangekondigd voor de concerten die ze moesten uitstellen vanwege de hartoperatie van zanger Mick Jagger. De band plaatste de aankondiging voor de nieuwe shows op sociale media.

Het merendeel van de resterende concerten van de No Filter Tour stond gepland voor april en mei. Doordat Mick Jagger een hartoperatie moest ondergaan, werden deze shows uitgesteld.

Jagger moest onder het mes om een hartklep te laten vervangen. De zanger herstelt voorspoedig en verwacht op 21 juni weer het podium op te gaan. Dan treden The Rolling Stones op in Chicago. Ze sluiten de tour in augustus af in Miami.

Jagger plaatste woensdag een video op sociale media waarin hij dansend te zien is. Fans maakten hieruit op dat de repetities voor de concerten zijn hervat.

The Rolling Stones traden in het najaar van 2017 voor het laatst in Nederland op. Ze stonden in september 2017 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam en keerden in oktober 2017 terug voor een concert in de Arnhemse GelreDome.