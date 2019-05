Shakira is vrijgesproken na een aanklacht van plagiaat. De zangeres moest in een rechtbank in Madrid verschijnen omdat een collega-muzikant haar beschuldigde van het kopiëren van zijn lied, weet RTVE te melden.

De Colombiaanse zangeres verklaarde eind maart voor de rechter al dat er geen sprake was van plagiaat bij het componeren van haar lied La Bicicleta, een duet met landgenoot Carlos Vives.

De Cubaanse muzikant Livám klaagde het tweetal aan omdat hij vindt dat een aantal akkoorden en stukken van de songtekst ook voorkomen in zijn lied Yo Te Quiero Tanto uit 1997, dat hij ooit naar Vives stuurde voor een samenwerking. Shakira zei destijds in de rechtbank dat de stijlen van de twee liedjes totaal verschillend zijn.

Livám kan in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Shakira zelf wordt op 12 juni weer in de rechtbank verwacht. Ze moet zich dan verantwoorden in een belastingfraudezaak. De zangeres wordt ervan verdacht 14,5 miljoen euro aan belasting te hebben ontdoken.