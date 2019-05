Wu-Tang Clan brengt komende vrijdag een nieuwe plaat uit. De muziek op het album komt voort uit de documentairereeks over de hiphopgroep die momenteel in de Verenigde Staten wordt uitgezonden, Of Mics And Men.

"Je hebt de eerste aflevering van de Wu-documentaire gezien", schrijft de band op Twitter. "Luister nu naar de muziek die volgt op de serie. Op vrijdag komen we met een nieuw Wu-Tang-album, dus laat je baas vast weten dat je wat later komt."

Het laatste originele album van de groep dat beschikbaar was voor het publiek, stamt uit 2017. Na die plaat, A Better Tomorrow, kwam er nog een album uit, maar daarvan werd maar één kopie gemaakt.

Die editie van Once Upon A Time In Shaolin werd uiteindelijk voor 2 miljoen dollar verkocht aan zakenman Martin Shkreli. Hij werd in 2018 opgepakt voor fraude, waarbij al zijn bezittingen, inclusief het Wu-Tang Clan-album, in beslag werden genomen.

In 2017 werd ook nog het album The Saga Continues uitgebracht, waarop bijdragen van alle Wu-Tang Clan-leden behalve U-God staan. Daarom werd de groepsnaam ook verkort tot Wu-Tang.