De Britse zanger en producent James Blake geeft op 13 november een optreden in AFAS Live in Amsterdam.

De dertigjarige Blake bracht begin dit jaar zijn laatste plaat uit, genaamd Assume Form, waarop samenwerkingen met onder anderen André 3000 en Rosalía staan.

Limit To Your Love, afkomstig van zijn titelloze debuutplaat, is een van de bekendste nummers van de Brit.

In de zomer komt Blake ook naar Nederland; hij geeft in augustus een optreden tijdens Lowlands. Kaarten voor het optreden in AFAS Live zijn vanaf donderdag te koop.