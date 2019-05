Het concert van Elton John in de Ziggo Dome, dat woensdag zou worden gehouden, wordt verplaatst naar 17 juni. Dat is besloten wegens ziekte van een bandlid.

Gekochte tickets blijven geldig voor de nieuwe datum. Kaartkopers worden per e-mail geïnformeerd en krijgen via die weg ook details over het eventueel retourneren van concertkaarten bij verhindering op de nieuwe datum.

"Het spijt ons dat we genoodzaakt zijn om Eltons FYBR Amsterdam Ziggo Dome Show van woensdag 15 mei 2019 te verplaatsen omdat een van onze bandleden ziek is", staat in de verklaring.

"De show wordt verplaatst naar 17 juni 2019 op dezelfde locatie, wanneer iedereen weer fit is en onze volledige band beschikbaar is om de show te geven die onze fantastische Nederlandse fans verdienen. We denken niet dat de ziekte verdere invloed heeft op de andere tourdata."

De eerstvolgende show van Elton John - Farewell Yellow Brick Road is op 18 mei in de Royal Arena in de Deense hoofdstad Kopenhagen.