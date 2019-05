Jessie J staat op 3 augustus tijdens de concertreeks City Sounds op het podium van de Amsterdamse NDSM-werf. Organisator Friendly Fire heeft zangeressen Lisa Loïs en Merol als voorprogramma van de Engelse singer-songwriter gestrikt.

Voor City Sounds, een nieuwe concertreeks in Amsterdam-Noord, komen ook James Bay (4 augustus) en Thirty Seconds To Mars (6 augustus) naar Nederland.

De 28-jarige Merol, die voluit Merel Baldé heet, brak afgelopen jaar door met nummers als Lekker met de meiden en Kerst met de fam. Loïs, die eigenlijk Lisa Hordijk heet, won in 2009 het programma X-Factor. Ze scoorde een nummer 1-hit met Hallelujah en bracht daarna onder meer No Good For Me uit.

Jessica Ellen Cornish, zoals Jessie J voluit heet, brak in 2011 door met de single Price Tag. Daarna bracht ze nog hits als Nobody's Perfect en Do It Like A Dude uit. Vorig jaar trad ze nog op in AFAS Live in Amsterdam.