Madonna zal tijdens haar tournee niet alleen Lissabon maar ook Engeland aandoen. Ze is op 26, 27, 29 en 30 januari en op 1 en 2 februari 2020 te zien in het Londense Palladium.

De zestigjarige zangeres geeft in september, oktober en november van dit jaar eerst optredens in Amerika, waar ze in totaal twaalf keer in New York, negen keer in Los Angeles en vier keer in Chicago te zien zal zijn.

Daarna zal Madonna afreizen naar Lissabon en Parijs. Van een optreden in Nederland lijkt voorlopig geen sprake te zijn.

De aanstaande tour staat in het teken van Madonna's nieuwe album Madame X, dat op 14 juni wereldwijd wordt uitgebracht.