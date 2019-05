Rapper Lil Wayne heeft op het laatste moment besloten om zijn optreden tijdens het festival Rolling Loud in Miami af te zeggen. De rapper maakt op Twitter bekend het oneens te zijn met het fouilleerbeleid.

"Het spijt me voor iedereen die me wilde zien tijdens Rolling Loud, maar ik zal niet optreden", begint Lil Wayne verhaal. "De festivalpolitie (niet de organisatie van het festival) wil me verplichten om gecontroleerd en gefouilleerd te worden om op het terrein te worden gelaten."

"Ik zal er nooit mee akkoord gaan dat ik gecontroleerd moet worden om mijn werk te doen", aldus de rapper. Lil Wayne bracht in 2008 al het lied Do's & Don'ts of Young Money uit waarop hij rapt dat hij niet gecontroleerd wenst te worden op plekken waar hij is gevraagd om op te treden.

Lil Wayne was overigens niet de enige rapper wiens optreden op Rolling Loud niet doorging. Kodak Black werd vlak voor zijn optreden gearresteerd wegens illegaal wapenbezit.