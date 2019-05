De Amerikaanse r&b-zanger Khalid heeft The Great Khalid Foundation opgericht waarmee hij kansarme jongeren wil helpen. Dit maakt hij bekend via Instagram.

"Vandaag heb ik een groot doel behaald", begint Khalid zijn bericht. "Ik heb een fonds opgericht voor muziek en kunst in minderbedeelde gemeenschappen." De zanger startte het fonds in El Paso in Texas, waar hij zelf vandaan komt.

"Als ik deze carrière als artiest niet had kunnen najagen, was ik muziekleraar geworden. Nu kan ik lesgeven op een manier die ik me nooit had kunnen voorstellen", legt Khalid uit. Hij spreekt tevens de hoop uit ooit zijn eigen school te openen.

Khalid deelde namens het fonds gelijk een aantal beurzen uit aan getalenteerde jongeren. Op de website van het fonds valt te lezen dat The Great Khalid Foundation kinderen gaat helpen door middel van educatie, beurzen en geschenken. Ze hopen een ondersteunende omgeving te creëren waarin de kinderen groots kunnen dromen.

Khalid bracht onlangs zijn tweede album Free Spirit uit. Hij is bekend van hits als Location, Talk en Love Lies. Op 1 oktober geeft hij een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam.