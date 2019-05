Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

Ed Sheeran en Justin Bieber kondigden eerder deze week al aan dat er een samenwerking aan zat te komen. Die is er nu in de vorm van de gezamenlijke single I Don't Care. Het is niet de eerste keer dat de twee zangers samen de studio in doken. Zo schreef Sheeran mee aan Biebers hit Love Yourself waar hij ook de achtergrondzang voor verzorgde.

Avicii, Agnes, Vargas & Lagola - Tough Love

Op 6 juni verschijnt er postuum een nieuw album van de in 2018 overleden Zweedse dj en producer Avicii. Na het onlangs verschenen SOS is er nu weer een nieuw nummer te beluisteren van deze plaat. Vargas & Lagola maakten het lied Tough Love af met de ideeën van Avicii als uitgangspunt. Ook de Zweedse zangeres Agnes is op het lied te horen. Zij scoorde in 2008 een grote hit met Release Me.

Madonna & Swae Lee - Crave

Madonna lanceert op 14 juni haar nieuwe album Madame X. Na de eerste single Medellín met Maluma en het lied I Rise wat vorige week verscheen, brengt ze vrijdag het lied Crave uit. Het is een samenwerking met Rae Sremmurd-rapper Swae Lee.

James Bay - Bad

De Britse singer-songwriter James Bay bracht in 2018 nog zijn tweede album Electric Light uit en is vrijdag alweer terug met de EP Oh My Messy Mind. Op de EP staat ook het nummer Peer Pressure, een duet met Julia Michaels.

Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren - Hoe Het Danst

Marco Borsato is terug met nieuwe muziek. De nieuwe single Hoe Het Danst werd door Borsato's vaste liedjesschrijver John Ewbank geschreven en geproduceerd door dj Armin van Buuren. Ook Davina Michelle is op het duet te horen. Zowel Van Buuren als Davina Michelle is aangekondigd als gastartiest bij Borsato's concertreeks van mei en juni in De Kuip.

