Miley Cyrus komt nog deze maand met nieuwe muziek. Op Instagram kondigt de zangeres aan dat er op 30 mei iets nieuws verschijnt.

Cyrus plaatste drie video's op Instagram met de woorden "She Is Coming". Het is nog onduidelijk of dit de titel van de nieuwe single is of dat ze de woorden enkel gebruikt om haar terugkeer aan te kondigen.

Op Twitter vertelt de zangeres aan haar fans dat ze de plaat voor iHeartRadio heeft gespeeld. "Zij flipten helemaal en dat gaan jullie ook doen", zegt ze over de eerste reacties op haar nieuwe muziek.

Cyrus bracht haar recentste album Younger Now uit in 2017. Ze scoorde onlangs nog een grote hit met het lied Nothing Breaks Like A Heart, een samenwerking met Mark Ronson.