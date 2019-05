Het zevende album van Taylor Swift moet haar langste plaat ooit worden. Ook wil de Amerikaanse met het album "een emotioneel spectrum" overbrengen.

"Ik probeer nooit verwachtingen te hebben wanneer ik een album maak. Ik schreef zoveel dat ik gelijk wist dat het album groter zou worden", vertelt de 29-jarige zangeres aan Entertainment Weekly.

De titel van het zevende album is nog onbekend. De zangeres wil haar fans veel verschillende dingen meegeven. "Er gebeurt veel op het album. Ik probeer een emotioneel spectrum over te brengen. Ik wil zeker niet te veel van één ding erop hebben."

Swift bracht haar recentste album, Reputation, in 2017 uit. Op die plaat stonden hits als Look What You Made Me Do en Delicate.