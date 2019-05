De Zuid-Koreaanse popgroep GOT7 komt op 8 oktober naar de Ziggo Dome in het kader van hun Keep Spinning World Tour.

De K-popgroep bracht in 2014 haar eerste EP uit, genaamd Got It? Daarna volgden het album Identify en de Japanse plaat Moriagatteyo. Voor de start van de wereldtournee verschijnt nog een plaat: Spinning Top.

GOT7 bestaat uit zeven leden, die uit Zuid-Korea, China, Thailand en de Verenigde Staten afkomstig zijn.

Ook in juli vindt er in Amsterdam een optreden van een K-popgroep plaats. Monsta X staat op 3 juli in de AFAS Live ter ere van hun grootste tournee tot nu toe: Monsta X: We Are Here. De tour omvat optredens in achttien steden in Azië, Europa, Australië en Noord- en Zuid-Amerika.

De optredens staan in het teken van de laatste twee albums van de groep, Take.1 Are You There? en Take.2 We Are Here.