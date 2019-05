De Belgische band dEUS was bijna een leefgemeenschap in Zuid-Europa begonnen. "Onze manager wilde dat we allemaal naar Spanje zouden emigreren om daar een soort commune te beginnen", zegt zanger Tom Barman in een interview met VPRO Gids.

"We hebben de boel daar flink op stelten gezet, met zelf georganiseerde feestjes en ook als lokale dj. Maar het is hem uiteindelijk niet gelukt om ons over te halen. We zijn er wel zo'n anderhalf jaar geweest", aldus Barman.

In die anderhalf jaar nam de band het album The Ideal Crash op, het derde studioalbum van dEUS. Om de twintigste verjaardag van dat werk te vieren, speelt de band binnenkort drie uitverkochte avonden in TivoliVredenburg.

Iets later treedt dEUS acht keer op in de Brusselse concertzaal Ancienne Belgique om vervolgens dwars door Europa te gaan toeren.

'We waren nog erg jong'

De 47-jarige Barman koestert goede en minder goede herinneringen aan het album.

"Bepaalde personen van toen zijn er niet meer bij. Op persoonlijk vlak is er best het een en ander scheefgelopen, om redenen die ik al dan niet meer weet. Maar over het algemeen kijk ik er met vertedering op terug. Ik heb er ook veel fijne herinneringen aan. We waren nog erg jong hè. En onderling hadden we een fenomenale chemie in die tijd", meent de zanger.

"Over de plaat is ooit geschreven: geen enkel lied eindigt zoals het begint. Daar hadden we zelf nooit bij stilgestaan. Al onze nummers eindigen in complete pokkenherrie. Ik zeg altijd: dat is de angst voor de dood. Ik heb er geen andere dan deze freudiaanse verklaring voor."