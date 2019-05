Justin Bieber en Ed Sheeran hebben opnieuw samengewerkt, nadat Sheeran eerder al Love Yourself voor de Canadese zanger schreef. De twee artiesten zullen komende vrijdag opnieuw een single uitbrengen waaraan zij allebei een bijdrage hebben geleverd.

"Het gaat gebeuren", schrijft Bieber maandag in een bericht, waarin hij ook de hashtag #friday heeft geplaatst.

Op zijn Instagram laat Sheeran een fragment van het uptemponummer met een zingende Bieber horen. Het is niet bekend of de Brit ook in het nummer te horen is of dat hij het nummer alleen heeft geschreven.

In 2015 bracht Bieber het door Sheeran geschreven Love Yourself uit. De ballad werd een wereldwijde hit en won ook de American Music Award in de categorie Favorite Pop/Rock Song.