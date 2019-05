Louis Tomlinson: 'Reünie One Direction is onvermijdelijk'

Als het aan Louis Tomlinson en zijn medebandleden ligt, komt er zeker een reünie van One Direction.

"Dat is onvermijdelijk, maar het is vooral de vraag wanneer", aldus Tomlinson in een interview met ODE.

Volgens de zanger zijn de overige One Direction-leden ook te porren voor een hereniging. "Onze neuzen staan nog steeds dezelfde kant op. Ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal gedaan hebben wat we wilden doen. Nu moeten we alleen nog het juiste moment zien te vinden."

One Direction, dat werd opgericht in 2010, had hits met onder andere What Makes You Beautiful, Live While We're Young en One Way Or Another. De band nam in 2016 een tijdelijke pauze zodat de bandleden een solocarrière konden opstarten.

Tomlinson, die afgelopen maart zijn zus Félicité door een hartstilstand verloor, bracht onlangs zijn nieuwe single Two of Us uit. Zijn medebandleden Liam Payne, Harry Styles en Niall Horan brachten de afgelopen jaren eveneens eigen muziek uit.