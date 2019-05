Shawn Mendes stond op het punt zijn nieuwe single If I Can't Have You aan Dua Lipa te geven. Dat maakte de Canadese popster bekend in het radioprogramma van Zane Lowe.

Mendes was te gast om te praten over zijn nieuwe lied en vertelde dat hij het bijna had weggegeven. "Ik was aan het werk in de studio en speelde het op piano en dacht gelijk dat het een cool liedje voor Dua Lipa zou zijn", vertelt hij.

"Het was vlak nadat haar hit One Kiss uitkwam en ik had al een berichtje opgenomen waarin ik haar het refrein zou laten horen. Ik wilde Dua uitnodigen het lied samen af te maken", legt hij uit. Toen hij de plaat nog eens speelde, realiseerde Mendes zich dat hij het toch liever zelf wilde uitbrengen.

Mendes lanceerde If I Can't Have You op vrijdag en het is zijn eerste nieuwe werk sinds zijn naar zichzelf vernoemde plaat die vorig jaar verscheen. De Britse Lipa is vooral bekend van haar hits als New Rules, Be The One en One Kiss, een samenwerking met Calvin Harris.