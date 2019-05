Nielson is bereid om te praten over een eventuele deelname aan het Eurovisie Songfestival. De 29-jarige zanger zegt dat dit lang niet het geval was, maar dat hij hier inmiddels over van gedachten is veranderd.

"Of ik 'ja' zou zeggen als ze me vragen? Nou, ik ben inmiddels zo ver dat ik zeg: we kunnen ­zeker praten", vertelt Nielson, echte naam Niels Littooij, in gesprek met Het Parool.

Lang was dat niet het geval, zegt de zanger. "Maar sinds ik muziek maak die ik internationaal vind klinken, denk ik: als ik het een keer doe, moet het nu."

Mocht Nielson ooit meedoen aan het jaarlijkse evenement, dan zou hij een Nederlandstalige inzending maken. "In die taal kan ik me het best uitdrukken. Het gaat om het gevoel dat je overbrengt. Ik ben ervan overtuigd dat IJskoud (de hit die hij momenteel scoort, red.) in deze originele uitvoering op de ­Engelse radio gedraaid zou kunnen worden."

Dit jaar doet zanger Duncan Laurence namens Nederland mee aan het Songfestival, dat vanaf 14 mei plaatsvindt in Tel Aviv. Hij moet optreden in de tweede halve finale, op donderdag 16 mei.