Martin Garrix geeft op 13 juni een optreden in de Amsterdamse popzaal Paradiso. De kaartverkoop voor het concert begint op vrijdag 10 mei.

Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, is een van de bekendste producers ter wereld. De Nederlander scoorde hits met Animals, In The name of Love en Scared to be Lonely.

De producer en dj stond in 2016, 2017 en 2018 op nummer één in de Top 100 DJs, de lijst met de populairste dj's die wordt samengesteld door de lezers van het prestigieuze dancetijdschrift DJ Mag.

Garrix geeft het optreden in het kader van War Child, waar alle opbrengsten van de avond naartoe gaan. Het is de tweede keer dat hij in actie komt voor dit goede doel, in 2017 gaf hij ook al belangeloos een show in Paradiso.

In het voorprogramma is de Nederlandse dj Justin Mylo te zien.