Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Passenger - Rosie

De Engelse singer-songwriter Passenger brak in 2012 door met de ballad Let Her Go. Zijn nieuwe nummer Rosie is de eerste single van het nieuwe album van de zanger, Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing at All, dat vrijdag uitkomt.

Beluister het nummer hier

Kylie Minogue - New York City

Donderdag kondigde Kylie Minogue een nieuw greatesthitsalbum aan: Step Back In Time. Op de 42 nummers tellende plaat zullen alle eerdere hits van de Australische popzangeres staan, plus de nieuwe bonustrack New York City, die Minogue speciaal voor het album opnam.

Beluister het nummer hier

Shawn Mendes - If I Can't Have You

Voor zijn nieuwe single werd Shawn Mendes geïnspireerd door muziek uit de jaren zeventig. In een interview vertelde de Canadese popzanger eerder dat hij If I Can't Have You graag zelf draait en al vaak aan zijn vrienden en familie heeft laten horen omdat "iedereen er blij van wordt".

Beluister het nummer hier

Faberyayo - Marine Biologie

Pepijn Lanen, de echte naam van Faberyayo, kennen we vooral van De Jeugd Van Tegenwoordig, waar hij vijf studioalbums mee maakte. Als soloartiest werkte hij samen met rapper Sef en was hij onderdeel van Le Le. In 2012 bracht Lanen zijn eerste soloplaat uit: Coco. Met Marine Biologie laat Faberyayo na lange tijd weer solowerk horen.

Beluister het nummer hier

Robin Schulz feat. Harloe - All This Love

De Duitse danceproducer Robin Schulz scoorde eerder hits met zijn remixes van onder meer Waves van Mr. Probz en het Lilly Wood and the Prick-nummer Prayer in C. Voor zijn nieuwe single All This Love werkte Schulz samen met de Amerikaanse singer-songwriter Harloe.

Beluister het nummer hier

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst samen met nieuwe muziek. Je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.