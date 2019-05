De Russisch-Duitse producer en dj Zedd doet met zijn Orbit Tour ook Nederland aan. Op 11 november staat de Grammy-winnaar in de Melkweg in Amsterdam.

De tour van Zedd begint op 13 september in het Amerikaanse Seattle en eindigt op 17 november in het Duitse Hamburg. De tournee behelst in totaal achttien optredens.

Zedd werd bij het publiek bekend door zijn samenwerking met Ariane Grande voor het nummer Break Free en scoorde in 2018 samen met Maren Morris een hit met The Middle. In 2019 werkte Zedd met Katy Perry samen voor het nummer 365.