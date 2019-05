Rowland Gould, beter bekend als Boon, is dinsdag op 64-jarige leeftijd overleden. Gould was gitarist en een van de oprichters van de Britse band Level 42.

"Met een zwaar hart deel ik jullie mede dat onze broer en vriend, Boon Gould, is overleden", schrijft zanger Mark King op Twitter.

Gould werd dinsdag door de politie dood aangetroffen in zijn huis in Dorset, een graafschap in het zuidwesten van Engeland. "Je hebt nu rust, vriend, geen pijn meer", aldus King. "Bedankt voor alles."

Gould richtte Level 42 in 1979 op met zijn broer Phil (de drummer van de band), King en Mike Lindup. Enkele bekende nummers van de groep zijn Lessons in Love, Hot Water en Running in the Family.

Gould bracht ook twee soloalbums uit en schreef muziek voor King. In 2012 trad hij voor het laatste op met Level 42.