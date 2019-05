Anouk gaf dinsdagavond de eerste van haar twee concerten in de Amsterdamse Ziggo Dome. Vrijdag vindt haar volgende show plaats. De Nederlandse pers is lovend over haar optreden. Een overzicht van de belangrijkste recensies.

Trouw - vijf sterren

"Dat de Haagse voor een show zonder toeters of bellen koos, wekte geen verbazing. Want bij Anouk draait het altijd louter om de muziek. In Amsterdam zong ze zichtbaar met volle concentratie en vaak met de ogen dicht. Daarbij liet ze steeds weer horen waarom ze al jaren te boek staat als Nederlands beste rockzangeres. Indruk maakte ze vooral wanneer ze vocaal improviseerde en als een hedendaagse Janis Joplin haar emoties de zaal in slingerde."

"Intussen kregen de fans een dwarsdoorsnede van haar oeuvre te horen, waarbij niet alleen hits als Nobody's Wife en Lost, maar ook de nieuwe single It's A New Day een plaatsje kregen."

"Het emotionele zwaartepunt lag echter aan het begin, bij de Nederlandstalige nummers van het nieuwste album Wen D'r Maar Aan. Door de Nederlandse tekst kwamen nummers als Het Is klaar en Ik Mis Je twee keer zo hard binnen. Zo kwetsbaar hadden we Anouk nog nooit gehoord. Het maakte duidelijk dat Anouk inmiddels veel meer is dan alleen een stoere rockzangeres."

Lees hier de volledige recensie

AD - vier sterren

"Er gaat op een livepodium nog steeds weinig beter samen dan Anouks scheurende zang boven een snerpende gitaar. In die zin oogt de toekomst van de zangeres bijna 25 jaar na haar debuut nog altijd onbewolkt. Wie kan een rockballad als Three Days in a Row zo krachtig zingen als zij? Of het a capella begin van For Bitter or Worse zo aangrijpend dreigend? Er is live in Nederland simpelweg nog niemand die Anouk vocaal aankan."

"De zorg zit hem meer in de aanvoer van nieuw materiaal waarvoor haar publiek naar een arena of stadion komt. De liedjes die het meeste enthousiasme in de zaal veroorzaakten - Girl (2004), Nobody's Wife (1997) en Michel (1999) - raken langzaam op leeftijd en de wellicht via The voice of Holland gehoopte nieuwe aanwas bleef beperkt."

"Wat Anouk gaat doen? Ze laat het zich vanzelfsprekend nog altijd door niemand vertellen en kiest zelf haar pad naar de nieuwe fase van haar loopbaan. Het zijn zorgen voor later. Voorlopig zagen haar fans hun idool anderhalf uur lang in onverstoorbare supervorm."

Lees hier de volledige recensie

NRC - vier sterren

"Anouk heeft geen entertainment nodig. Het contact met haar publiek loopt via haar stem. De emotionele uitersten die Anouk van zichzelf wil laten kennen, gutsen uit haar veelzeggende zang. Anouk ontketent een storm van gevoelens. Binnen een zin varieert ze van razend naar ontredderd, te horen aan de hoge vocale sprongen. Uithalen zijn raak als een kaakslag."

"Het was verrassend dat ze haar optreden in Ziggo Dome dinsdagavond opende met vijf nummers van haar vorig jaar verschenen Nederlandstalige album Wen D'r Maar Aan. Deze liedjes draaien om de teksten en kregen een ingehouden begeleiding. Anouk zou zich nu weer in rockgedaante presenteren, had ze aangekondigd. Maar ook in de Ziggo Dome gaf ze ruimte aan haar kaalslagpoëzie over liefde en leven, in nummers als Het Is Klaar en Ik Mis Je. Hier leek ze haar stem te temmen om de betekenis van de woorden duidelijk over te brengen ('Ik heb 't met jouw rotkop gehad'), de tedere klank contrasteerde grappig met de inhoud."

Lees hier de volledige recensie