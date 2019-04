De politie zal geen juridische stappen ondernemen tegen rapper Jebroer, nadat zij zich in februari negatief uitspraken over zijn videoclip Polizei. In de video is te zien dat de artiest roekeloos verkeersgedrag vertoont.

In de videoclip bij het nummer werd de suggestie gewekt dat Jebroer langs de kant wordt gezet in het programma Wegmisbruikers.

Jebroer gaat er vervolgens vandoor, waarna zogenaamde agenten de achtervolging inzetten. Daarbij worden schijnbaar snelheden van 200 kilometer per uur gehaald. Ook worden andere verkeersregels overtreden.

"De afspraken die zijn gemaak,t zijn geschonden. We ondernemen geen vervolgstappen maar gaan vanaf nu de aanvragen voor het huren van politie-uniformen strenger beoordelen", zegt een woordvoerder van de politie tegen verschillende media.

Het management van Jebroer van de artiest zegt nog niet af te weten van het besluit van de politie, maar meldt in een reactie aan NU.nl dat dit wel in de lijn der verwachting lag. NU.nl is nog in afwachting van een reactie van de politie.

Artiest wilde onveiligheid in verkeer nooit promoten

"We willen graag benadrukken dat het nooit de bedoeling van de clip is geweest om onveiligheid in het verkeer te promoten of om de politie in diskrediet te brengen", zei het management eerder in reactie aan NU.nl.

"Voor zover dit wel zo is overgekomen, betreuren wij dit. Het doel van de videoclip was om met goede intenties en op een creatieve manier de nieuwe single van Jebroer onder de aandacht te brengen."

De politie wilde destijds dat er aanpassingen werden gedaan in de videoclip, maar Jebroer en zijn management weigerden dit, waardoor de politie overwoog maatregelen te nemen.