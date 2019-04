Krezip heeft een gouden plaat gekregen voor het nummer Lost Without You. De band keerde na tien jaar terug in de hitlijsten en kreeg de award voor het behalen van zes miljoen streams.

In Tilburg kregen de bandleden de gouden plaat uit handen van de kinderen van diverse bandleden.

"Boven op al het moois dat we de afgelopen periode al hebben mee mogen maken, is dit echt de kers op de taart. En om zo'n bijzondere award te mogen ontvangen van je eigen kinderen, is natuurlijk extra speciaal", stelt Krezip-zangeres Jacqueline Govaert in een persbericht.

Krezip brak in 2000 na een optreden op Pinkpop door met het nummer I Would Stay. De band had daarna nog hits met nummers als Out Of My Bed, All My Life en Sweet Goodbyes.

De band staat op 24, 25 en 26 oktober drie avonden in de Amsterdamse Ziggo Dome. Daarnaast doet Krezip ook weer Pinkpop aan.