Het iconische Woodstock-festival, dat aankomende zomer de vijftigste verjaardag zou vieren, gaat op zoek naar nieuwe geldschieters. Investeerder Dentsu vond het muziekevenement niet levensvatbaar.

"Ondanks onze gigantische investeringen van tijd, moeite en betrokkenheid, geloven we niet dat het festival dusdanig uitgevoerd kan worden dat het waardig is aan het merk Woodstock", zo is te lezen in een verklaring van investeerder Dentsu Aegis Network op Rolling Stone.

De organisatie heeft laten weten toch door te willen gaan, er wordt druk gezocht naar andere geldschieters. "Er komt hoe dan ook een vijftigste verjaardag van Woodstock en het wordt te gek", aldus de organisatie van Woodstock 50 in een statement.

Het blad Billboard meldde maandag dat naast problemen met de betalen honoraria er groeiende bedenkingen waren tegen de plek waar het evenement in augustus zou worden gehouden. Het werd betwijfeld of het terrein in Watkins Glen in de staat New York wel berekend is op 100.000 festivalgangers.

Woodstock 50 zou op 16, 17 en 18 augustus plaatsvinden in New York. Voor de jubileumeditie hadden onder anderen Miley Cyrus, Jay-Z en Imagine Dragons hun medewerking toegezegd.

Eerder waren ook The Killers, The Lumineers en oudgedienden als John Fogerty, Melanie, John Sebastian en David Crosby aangekondigd. De kaartverkoop voor het festival was nog niet van start gegaan.