Taylor Swift is terug met nieuwe muziek. De Amerikaanse zangeres werkte samen met Brendon Urie, die vooral bekend is als zanger van de band Panic! At The Disco.

Swift bleef lang geheimzinnig over haar terugkeer, door via Instagram slechts af te tellen naar 26 april, zonder verder veel informatie te verstrekken. Pas op het laatste moment maakte ze bekend dat het om een nieuwe single ging.

Het lied heet ME! en wordt gezongen met Urie van de band Panic! At The Disco, die onlangs zelf een grote hit had met de single High Hopes. Urie reageerde dankbaar voor de samenwerking op sociale media. "Bedankt Taylor, dat ik onderdeel mag zijn van je prachtige verhaal. Zoveel liefde en respect", schrijft hij.

Voor Swift is het haar eerste nieuwe materiaal sinds het uitbrengen van haar zesde album Reputation. Of er binnenkort ook een zevende album zal verschijnen, is nog niet bekend. Wel werd direct de videoclip bij ME! gelanceerd.