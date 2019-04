Bruce Springsteen zal na vijf jaar weer nieuwe muziek uitbrengen. Op vrijdag 14 juni verschijnt Western Stars, de opvolger van High Hopes uit 2014.

Voor zijn nieuwe album heeft hij inspiratie gehaald uit popalbums uit de jaren zestig en de vroege jaren zeventig uit Zuid-Californië.

Hij heeft het album opgenomen in zijn thuis-studio in New Jersey, met aanvullende opnamesessies in Californië en in New York. "Met deze plaat maak ik een terugkeer naar de periode waarin ik muziek maakte met filmische orkestrale arrangementen", zegt de zanger over zijn nieuwe muziek. "Ik zie mijn nieuwe cd als een sieradenkistje."

De 69-jarige zanger debuteerde in 1973 met Greetings from Asbury Park, NJ en maakte daarna nog achttien studioalbums. In Amerika verkocht hij inmiddels bijna 65 miljoen platen en staat op zeven in de lijst van best verkopende mannelijke artiesten aller tijden.

Springsteen speelde eind 2018 zijn laatste concert van 'Springsteen On Broadway', de reeks concerten die de Amerikaanse muzikant gaf in het Walter Kerr Theatre in New York. In totaal gaf hij daar 236 optredens. Destijds vertelde hij het komende jaar vrij te nemen, waardoor zijn nieuwe album voor fans als een verrassing komt.