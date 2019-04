Een aantal liveopnamen van Bob Marley and the Wailers die twee jaar geleden per toeval opdoken in de kelder van een hotel in Londen worden binnenkort geveild.

De opnamen werden zo'n twee jaar geleden gevonden bij het uitruimen van een hotel in Little Venice, een wijk in Londen. Ze leken door waterschade en schimmel onbruikbaar, maar een geluidstechnicus wist de in totaal tien tapes te restaureren.

Op de tapes staan opnamen van concerten in het Lyceum Theatre, het Rainbow Theatre en het Pavillon Baltard (Parijs) in de jaren zeventig, schrijft The Guardian. Bekende nummers als No woman no cry, Is this love en Jammin zijn op de opnamen te horen.

De concerten werden opgenomen met wat destijds de enige mobiele studio in het Verenigd Koninkrijk was. De rijdende studio werd geleend van de Rolling Stones.

De veiling vindt volgende maand plaats. Elke tape heeft een geschatte waarde van minimaal 25.000 pond (bijna 29.000 euro).

Reggaelegende Marley overleed in mei 1981 in een ziekenhuis in Miami. Hij is nog altijd wereldberoemd.