In de beginjaren van meidengroep K3 werd nog regelmatig gezongen over wilde avonden en zoete romances, maar inmiddels zijn de teksten stukken minder expliciet. Studio 100-baas Gert Verhulst zegt in gesprek met Knack dat dat bewust is "teruggeschroefd".

"K3 was oorspronkelijk niet bedoeld voor kinderen, hè. Een liedje als Heyah mama is inderdaad nogal expliciet: 'Laat mij vanavond naar je/Kamer komen/Duizend hete dromen'. Het is een beetje raar om dat voor een publiek van jonge kinderen te zingen, toch?", aldus Verhulst, die eraan toevoegt dat het nummer uit 1999 nog altijd het populairste nummer van de groep is.

De programmamaker zegt dat er nooit bewust is ingespeeld op de populariteit van de groep bij de vaders van de kinderen die naar de concerten kwamen. Volgens de interviewer van het Belgische blad waren de rokjes van Josje Huisman vaak stukken korter dan die van haar K3-collega's.

"Daar hebben we écht nooit bij stilgestaan. Sowieso kiezen de meisjes in 90 procent van de gevallen zelf hun outfit. We bemoeien ons daar zo weinig mogelijk mee. Ervoor zorgen dat drie vrouwen met elkaar overeenkomen om hetzelfde te dragen, is al moeilijk genoeg."