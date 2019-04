Snollebollekes-frontman Rob Kemps, die in 2020 drie keer in een uitverkochte GelreDome staat, zegt dat kritische opmerkingen hem helemaal niets doen. Zanger Douwe Bob liet onlangs weten dat hij het succes van de feestact niet begrijpt.

"Als mensen zin hebben in feest, dan hebben ze zin in feest, maar je hoeft niet naar een Snollebollekes-concert te komen als je er geen zin in hebt", zegt de 33-jarige Kemps in gesprek met Veronica Magazine. "Ik vond het - als een van de weinigen - niet erg dat Douwe Bob zijn mening uitte."

Kemps maakt zich naar eigen zeggen "nooit druk" over de mening van andere mensen. "Natuurlijk begrijp ik sommige dingen ook niet helemaal, maar ik voel niet de behoefte om dat te ventileren via sociale media. Maar als Douwe een potje bier wil komen drinken, is hij van harte welkom."

Kemps had snel uitverkochte shows niet zien aankomen

Het eerste concert van de reeks shows in de GelreDome was binnen 78 minuten uitverkocht, wat voor Kemps als een verrassing kwam. "We waren al blij geweest als alleen het veld vol zou staan, maar binnen 78 minuten was het eerste concert uitverkocht."

"Ik stond niet direct te springen om een tweede concert, maar organisator Matrixx drukte me op het hart dat het ook met een tweede show wel goed zou komen. Ook die show verkocht in een uur uit."

"Massaal Forum voor Democratie stemmen. Maak me soms toch wel erg veel zorgen om ons mooie landje", schreef Douwe Bob eind maart als reactie op de snel uitverkochte shows van Snollebollekes.