Een setlist van Queen, die door Freddie Mercury werd opgeschreven voor aanvang van een concert in Kopenhagen in 1978, wordt ter veiling aangeboden. Het zou de enige setlist zijn die door de overleden frontman zelf is genoteerd, meldt TMZ.

Het stuk papier, dat voorheen in handen was van een verzamelaar, is daarom uniek te noemen en zal voor een bedrag van 35.000 dollar (ruim 31.000 euro) worden geveild.

Het gaat om twee A4'tjes, waarop Mercury onder meer de songtitels van We Will Rock You en Bohemian Rhapsody (afgekort tot Bo Rhap) heeft geschreven.

Onderaan de setlist heeft de in 1991 overleden zanger het woord 'hotel' geschreven, met twee uitroeptekens erachter.