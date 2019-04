Nick & Simon staan zaterdag en zondag in een uitverkochte Ziggo Dome en daar zouden ze vaker willen staan.

"Ik zou tekenen voor elk jaar", zegt Nick Schilder tegen BuzzE. "Maar ik weet niet of dat mogelijk is en of het verstandig is."

Voor Schilder, Simon Keizer en hun fans zijn de concerten in de Ziggo Dome juist bijzonder omdat het uitzonderlijke shows zijn. “Het zou fantastisch zijn om elk jaar een Ziggo Dome te kunnen vullen, dat is de droom van elke artiest. Maar ook de dynamiek met grote shows, theatershows en een clubtournee is prettig.”

Voor de Volendammers en hun gevolg moet een groot concert niet normaal worden. “We hebben vorig jaar niets groots gedaan vanwege de theatertournee. Dan is het extra leuk om dat dit jaar juist wel te doen. Het wordt niet gewoon.”

'We zitten weer helemaal op het creatieve level'

Ook na de Ziggo Dome-concerten hoeven Nick & Simon zich niet te vervelen. “We zijn met een heel groot project bezig en veel aan het schrijven, met verschillende songwriters, en we zijn in Stockholm geweest voor een schrijfsessie. Wat dat betreft is dit een heerlijke periode, we zitten weer helemaal op het creatieve level.”

Over dat “specifieke project” vertellen de Volendammers later meer. “Dat is nog heel pril, iets voor 2020. Na de concerten kunnen alle pijlen daarop.”

Ook de agenda voor dit jaar is behoorlijk gevuld. “Er komt een album, we gaan de openluchttheaters in, voor het eerst een clubtour doen en deze zomer staan we op een hoop festivals. Heel veel muziek en heel veel live. Never a dull moment.”