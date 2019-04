Jan de Witte (links op de foto) verlaat de 3JS. De gitarist van de Volendamse band gaat zich richten op zijn solocarrière.

De gitarist, die in het echt Jan Schilder heet, verving in 2013 zijn vader Jaap de Witte bij de 3JS. Nu heeft hij zelf besloten de band te verlaten.

"Het is geen makkelijke beslissing geweest en het heeft mij de nodige nachten wakker gehouden, maar ik stap uit de 3JS", vertelt de gitarist in een video op de socialemediakanalen van de Volendamse band.

"Jan heeft drie maanden geleden tegen ons verteld dat hij zou vertrekken. Verder wist niemand het en wij wilden de tijd nemen om na te denken over de toekomst", laat frontman Jan Dulles in een reactie aan NU.nl weten.

"We zouden sowieso doorgaan, dat stond buiten kijf, maar wij wilden niet met zijn tweeën verder. Daarnaast hadden wij de voorkeur voor iemand uit Volendam. Niet per se omdat anderen niet goed zouden zijn, maar wij zijn het zo gewend. Als wij moeten vergaderen, repeteren of naar optredens toe gaan, zijn wij binnen vijf minuten bij elkaar."

Robin Kuller gaat Schilder vervangen

Robin Kuller is de vervanger van Schilder geworden. "Wij hebben Robin zelf benaderd. Hij treedt al jarenlang op in Volendam op de Dijk, net zoals wij zijn begonnen. We zochten een goede gitarist die daarnaast ook goed kon zingen", aldus Dulles.

"We betreuren het vertrek van Jan, maar zien de komst van Robin als iets positiefs. Dat geeft ook weer nieuwe inzichten en impulsen."

Robin Johannes kijkt mee bij nieuw album

"Ik heb enorm veel zin om in te stappen in de band. Ik zal de komende tijd keihard aan de bak moeten om Jan de Witte te vervangen. Ik ken de jongens al langer en we hebben in het verleden ook wel samengewerkt dus dat gaat zeker goed komen", zegt de gitarist in de video.

Doordat de naam van Kuller niet met een J begint, klopt de oorspronkelijke bandnaam van de 3JS niet meer. Een naamsverandering hebben de Volendammers echter niet overwogen. "Het is misschien niet de beste bandnaam, maar het merk staat wel. We zijn bekend geworden met de 3JS en zullen zo ook verdergaan", zegt Dulles. Daaraan voegt hij toe dat er met een knipoog toch weer een 3JS is. "Hij kwam er zelf mee dat zijn doopnaam Robin Johannes is. Dat wisten wij uiteraard ook niet. Maar verder was het voor ons geen issue hoor."

Kuller sluit volgens de zanger direct bij de groep aan om een kijkje in de keuken te nemen. De Volendamse band is ook bezig met een nieuw album, dat volgend jaar moet verschijnen. "Het album hoort bij de nieuwe theatertour De aard van het beest, maar of de plaat ook die naam krijgt, is nog niet bekend. Met die titel bedoelen wij dat je je hart en je gevoel moet volgen. Hetzelfde als Jan nu doet", besluit Dulles.

Schilder maakte zes jaar deel uit van 3JS

Schilder was zes jaar bandlid van de 3JS. Hij wil zich nu op zijn solocarrière storten. "Ik heb de afgelopen jaren een hoop geleerd en ik ben enorm gegroeid als muzikant, mede door Jan en Jaap. Ik heb ook een hoop geleerd over mijzelf en ik ben erachter gekomen dat de droom die ik eigenlijk al mijn hele leven heb - waarin ik gitarist, frontman en zanger van mijn eigen band ben - mij blijft achtervolgen", gaat de Volendammer verder.

"In de afgelopen twee jaar ben ik eigenlijk in al mijn vrije tijd bezig geweest met het soloproject en dat is onder mijn huid gaan zitten. Ik geloof in het project, in mijn muziek en ik wil het een eerlijke kans geven. Dat kan alleen als ik er voor 100 procent voor ga en dat matcht helaas niet met de drukke agenda van de 3JS", besluit Schilder.

De twee optredens van de 3JS in Caprera Bloemendaal, op vrijdag 21 en zaterdag 22 juni, zijn de laatste van Schilder bij de Volendamse band. Hij gaat solo verder onder de naam Blanko.