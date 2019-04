Elke vrijdag ververst de muziekstreamingdienst Spotify de afspeellijst New Music Friday, met daarin een groot deel van de nieuwe singles die nationale en internationale artiesten uitbrengen. NU.nl zet een aantal opvallende releases op een rij.

Lil' Dicky - Earth

Lil' Dicky schreef een nummer over de aarde, waarin hij benadrukt hoe belangrijk het is om van onze planeet te houden. De opbrengsten van het nummer gaan naar goede doelen die daaraan werken. Aan het nummer werken een tal van bekende artiesten mee, onder wie Justin Bieber, Ariana Grande, Sia, Shawn Mendes, Miguel, Rita Ora, Meghan Trainor en de Backstreet Boys mee.

Beluister het nummer hier

Madonna en Maluma - Medellín

Na vier jaar weggeweest te zijn, is Madonna weer terug. Samen met de Colombiaanse zanger Maluma maakte Madonna het zomerse Medellín. Een voorproefje van haar nieuwe album Madame X, dat uitkomt op 14 juni. Fans moeten nog even geduld hebben voor de bijbehorende videoclip. Die komt uit op 24 april.

Beluister het nummer hier

Beyoncé - Before I let go

Groot nieuws over Beyoncé deze week: de zangeres verraste fans met de Netflix-documentaire Homecoming, waarin de voorbereidingen voor haar optreden op het Amerikaanse festival Coachella in 2018 te zien zijn. De documentaire bevat ook een registratie van de volledige show die Beyoncé gaf. Eén van de nummers die ze zong, is Before I let go, een cover van Frankie Beverly & Maze. Op Spotify is nu een studioversie van het nummer te horen.

Beluister het nummer hier

Glennis Grace - Ik wil niet zonder jou

Na haar deelname aan America's Got Talent was het in Nederland even stil rond Glennis Grace. Maar ze is weer terug met een Nederlandstalig nummer, hoewel het wel een cover is van een Amerikaans nummer. Ik wil niet zonder jou is een bewerking van I'll Never Love Again uit de film A Star Is Born.

Beluister het nummer hier

Beck - Saw Lightning

Deze week kondigde de Amerikaanse zanger Beck zijn nieuwe album Hyperspace aan. Een voorproefje hiervan is Saw Lightning, een uptempo nummer dat hij opnam met Pharrell Williams. Die laatstgenoemde nam ook de drums en de keyboardpartijen voor Becks nieuwe single op.

Beluister het nummer hier

De redactie van Spotify stelt elke week een lijst met nieuwe muziek samen. Je vindt deze nummers in de New Music Friday-lijst.