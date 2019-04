De Nederlandse band My Baby geeft ook tijdens de editie van 2019 een optreden op Glastonbury Festival. Het is de derde keer dat de Amsterdamse band op het podium in het Britse Worthy Farm staat.

My Baby staat in juni op de Field of Avalon-stage, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. De Nederlanders stonden in 2015 en 2017 ook op het populaire festival, waar dit jaar The Killers, The Cure en Stormzy de dagafsluiters zijn.

Ook Janet Jackson, George Ezra, Miley Cyrus, Janelle Monáe, Bastille, Jorja Smith, Lauryn Hill, Hozier, Billie Eilish, Snow Patrol en Wu-Tang Clan treden tijdens de editie van 2019 op.

Het festival vindt van 26 tot 30 juni plaats en was in een half uur tijd uitverkocht.