AIR zegt naar een gepaste oplossing te zoeken voor de afterparty die de Amsterdamse club dinsdagavond met rapper Drake organiseerde. Fans lieten woensdag blijken veel geld te hebben betaald voor een kleinschalig optreden, dat er uiteindelijk nooit kwam.

Drake liet zich in de club onder meer fotograferen met kickbokser Rico Verhoeven, maar betrad nooit het podium. AIR had ook iets anders verwacht, zo laat een woordvoerder weten. "We zijn erg teleurgesteld over hoe de avond is verlopen. Ons is verteld dat hij zou optreden. Hij zou meerdere nummers komen zingen."

In een persverklaring laat de club weten dat de avond "spectaculair begon". "Echter: na anderhalf uur, kort na het optreden van Baka, verliet Drake plotseling het pand. Zijn fans en team-AIR in onzekerheid achterlatend."

Verschillende bezoekers hebben intussen al met de club gebeld om te vragen of er een oplossing komt. Voor de entreeprijs van 77 euro zouden naast Drake ook een aantal Nederlandse hiphopartiesten optreden, zoals Ronnie Flex en Boef. Deze kwamen ook niet opdagen.

AIR laat weten dat er wel spontane optredens zijn geweest, maar dat eerder gemaakte afspraken niet zijn nagekomen. "Er zijn meerdere partijen mee gemoeid, dus we kunnen momenteel nog geen uitsluitsel geven over hoe we onze bezoekers tegemoet kunnen komen. We zullen daar zo snel mogelijk uitsluitsel over geven."

De Amsterdamse club wacht nog op een verklaring van de organisatoren van het evenement en laat weten met de organisaties op zoek te gaan naar een passende oplossing voor de gedupeerden.