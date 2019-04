Na de concerten in Amsterdam tot twee keer toe te hebben uitgesteld, was het dinsdag eindelijk tijd voor Drake om in de Ziggo Dome te staan. Recensenten zijn niet erg onder de indruk.

NRC - Twee van de vijf sterren

"Hij is een krachtige rapper en zanger en een charismatische entertainer die er moeiteloos in slaagt het gevoel van een zinderende clubavond te vertalen naar een immens stadionconcert. Dat laatste lukt Drake in Amsterdam ook - maar het lijkt alsof de tijd hem op de hielen zit. Zijn show start ruim twintig minuten later dan gepland maar eindigt wel op het afgesproken tijdstip - en het verschil lijkt Drake op het podium in te willen halen."

"Drake is een performer die ook in een vol stadion steeds met het publiek contact weet te maken en de energie hooghoudt. Maar wat moet dat publiek met een half minuutje Crew Love, of een paar seconden The Motto? Iets meer aandacht voor de vele hits in zijn repertoire en vooral wat meer ruimte voor zijn eigen kracht als rapper en zanger, zouden deze avond naar een veel hoger niveau hebben getild."

Lees de hele recensie

De Volkskrant - Twee van de vijf sterren

"De Canadese rapper had midden in de zaal een soort sportveld als podium, waarvan de vloer steeds nieuwe beelden vertoonde, die overigens alleen vanaf de tribune goed te zien waren. Drake rende enthousiast heen en weer terwijl boven hem drones cirkelden en er op een gegeven moment zelfs een gele Ferrari door de lucht zweefde."

"Er kwam een oneindige reeks hits voorbij. Soms van anderen (My Way van Fetty Wap) en vreemd genoeg ook door andere rappers. Halverwege de show, die met anderhalf uur toch al niet tot de langste behoorde, kwam er een keur aan Nederlandse toprappers opdraven. Onder anderen Ronnie Flex, Boef en Bizzey mochten elk even een minuutje 'shinen'. Leuk voor hen, maar dodelijk voor de spanningsboog die Drake aan het begin nog zo behoedzaam strak leek te krijgen."

Lees de hele recensie

Trouw - Drie van de vijf sterren

"Enkele van zijn grootse successen propt hij in een stroeve medley die klinkt alsof iemand op een autoradio vergeefs naar een zender zoekt waarop geen hit van Drake wordt gedraaid. Op het podium doet een half dozijn danseressen min of meer synchroon buikspieroefeningen. Ja, het is een rommelige avond. Dat ligt aan de opzet, er is gewoon niet goed over nagedacht."

"De avond nadert zijn einde als Drakes carrière in een collage homevideo's voorbijschiet. Wat opvalt: in vrijwel elk shot zien we de rapper lachen. Die glimlach verschijnt op het podium pas als de show voorbij is. Tot die tijd zagen we iemand keihard werken zonder daar zichtbaar van te genieten. 'Soms voelt dit als een baan', zegt hij. 'En soms, zoals vanavond, als de beste baan in de wereld.' Zou hij het zelf geloven?"