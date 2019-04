Melanie C, bekend van de Spice Girls, en de Nederlandse zangeres Merol staan op zondag 28 juli op het festival Milkshake in Amsterdam. Melanie C zal op het podium staan met het clubevenement Sink the Pink (STP), met wie zij een reeks aan Spice Girls-hits ten gehore zal brengen.

Melanie C, echte naam Melanie Chisholm, is bevriend met STP-voorman Glyn Fussell en na een eerdere samenwerking op het festival Mighty Hoopla besloten ze wereldwijd meerdere shows te geven, waaronder op Milkshake.

"Dit is een beetje een droom die uitkomt voor mij", zegt Chisholm, die in juni ook gaat toeren door het Verenigd Koninkrijk met haar Spice Girls-collega's. "Ik ga op tournee met Sink The Pink, de meest inclusieve, leuke en fantastische clubnacht in Londen en nemen hun beste dragqueens gewoon mee. Ik kan niet wachten.”

Naast Chisholm is ook zangeres Merol toegevoegd aan de line-up. Ze brak in 2018 door met de pophits Lekker met de Meiden en Kerst met de Fam. Ook dj Honey Dijon is te zien tijdens het Amsterdamse festival.

De achtste editie van Milkshake vindt dit jaar plaats op 27 en 28 juli.