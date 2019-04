LUV' gaat voor het eerst in bijna veertig jaar de studio in. De zanggroep, met José Hoebee, Marga Scheide en nieuwe aanwinst Chimène van Oosterhout neemt een nummer op in Miami.

"We hebben het lied inmiddels gehoord en zijn razend enthousiast", aldus Scheide in gesprek met De Telegraaf.

Eigenlijk konden de leden van de groep het nummer niet in deze periode opnemen. Maar omdat het lied een zomers tintje heeft, was het volgens LUV' belangrijk om toch de studio in te gaan.

"Binnenkort gaan we weer eens lekker ouderwets de hitlijsten bestormen", zegt de zangeres, die vertelt dat er inmiddels vijf nummers klaarliggen om op te nemen. Ieder nummer heeft Latijns-Amerikaanse invloeden en zal worden toegevoegd aan het repertoire van de groep die vooral in de jaren tachtig populair was.

Hoebee, Scheide en Patty Brard scoorden hits met nummers als Casanova, Greatest Lover en Trojan Horse.