Nick Schilder en Simon Keizer lezen amper terug wat muziekjournalisten vinden van de muziek die zij maken. De twee zangers zijn benieuwd naar hun meningen, zo vertellen ze aan Trouw.

"Je bent al snel anderhalf jaar met een plaat bezig. Dan ben je benieuwd wat men ervan vindt", aldus Keizer in gesprek met de krant. Ook over hun eigen concerten lezen ze maar weinig terug, zelfs niet als ze vier keer in Ahoy staan.

Schilder: "Best bijzonder, toch? De media besteedden er vrijwel geen aandacht aan. Jullie stonden er vorig jaar ook, hoorden we. Waarom is dit nieuws?"

Ook als het duo een prijs of gouden plaat wint, gaat het zo, vertelt de zanger. "Dan wordt gevraagd of het ons nog iets doet. Natuurlijk doet het ons wat. Hier zijn we elke dag voor aan het knokken. Ergens is het een compliment dat het niemand verbaast. Het betekent dat we een gevestigde naam zijn."

De twee Volendamse zangers hebben het gevoel dat zij kunnen doen wat ze willen. "We kunnen iets pretentieus opnemen, maar ook een niemendalletje zonder daar verantwoording voor af te hoeven leggen. Toch zou ik het waarderen als recensenten wat breder durfden te kijken. Het voelt alsof ze over ons al een standpunt hebben ingenomen."