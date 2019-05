Rapper Dopebwoy, bekend van het nummer Planga van Cartier, lanceert vrijdag zijn nieuwe album Forever Lit. Een maand eerder kwam zijn lied Wine Remix uit, met rapper Djaga Djaga, die sinds 2016 vastzit voor het medeplegen van een liquidatie.

Op zijn eigen nieuwe album heeft de Amsterdamse Dopebwoy (echte naam: Jordan Jacott, red.) ook een hoop samenwerkingen staan, zo vertelt hij aan NU.nl.

"Forever Lit heeft een wat internationaler geluid, omdat ik nu ook veel in het buitenland werk, zoals Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en België. Er zijn veel internationale featurings te horen en dit album is een meer volwassen versie van Dopebwoy. Hierop laat ik meer los over mezelf, want mensen kennen wel mijn muziek, maar weten niet wie ik echt ben. Zo rap ik bijvoorbeeld over mijn liefde voor kleding en wil ik mensen laten weten waar ik vandaan kom. Het is een persoonlijk partyalbum."

"Ik wil Cartier niet per se overtreffen, maar een aantal nummers zijn wel Cartier-waardig", vindt Dopebwoy. "Door die hit was de druk op mij deze keer zo hoog, dat het niveau van het album ook weer hoger ligt. Maar ik presteer ook beter onder druk. Mensen verwachten nu meer van me en daardoor ben ik ook serieuzer geworden in het maken van muziek."

'Wel interessant, werken met iemand die binnen zit'

Een maand geleden maakte Dopebwoy met Djaga Djaga het nummer Wine Remix, waarop ook Murda en Boef te horen zijn. "Eerst twijfelde ik of ik de samenwerking moest aangaan, omdat Djaga Djaga natuurlijk niet mee kan promoten", vertelt de rapper. Djaga Djaga heeft veertien jaar cel gekregen.

"Maar ik vond het ook wel interessant, met iemand werken die binnen zit", gaat de Amsterdamse rapper verder. "Ik werd ervoor gevraagd en toen ik ja zei, kreeg ik het nummer opgestuurd. Ik vond het wel wat hebben, op zo'n andere manier werken, en wist ook echt niet waar het heen ging."

"Djaga Djaga heeft een sterk team achter zich en er wordt daar goed voor hem gezorgd. Ik maak mijn muziek altijd thuis, dus daar heb ik in mijn kleine studiootje alle stemmen opgenomen en naar zijn management opgestuurd."

Forever Lit heeft internationaler geluid

Dopebwoy vond het wel vreemd dat hij Djaga Djaga niet kon spreken toen het nummer uitkwam, omdat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld. Wel mag hij ingaan op mediaverzoeken. "Ik wilde hem feliciteren met de lancering van zijn nieuwe album, maar dat kon niet. Dus nu app ik af en toe met zijn management. Ik hoop dat zij mijn berichten aan hem laten lezen. Ik heb ook geen idee hoe hij daar werkt."

Volgens de rapper heeft zijn hit Cartier alles veranderd: "Mijn leefstijl, mijn status als artiest... Alles. Mensen nemen we nu serieuzer en ik kan niet meer normaal over straat. Dat is wennen, want hiervoor was ik gewoon producer en dan maak je in een donker kamertje muziek. Nu wil iedereen ineens met me op de foto. Ik verdien nu meer dan toen, kan doen wat ik wil. Het is een heftige verandering, maar ik geniet van ieder moment. Het gaat nu de goede kant op en uiteindelijk hoop ik dat de hele wereld mij als artiest kent."