Miss Montreal is toegevoegd aan de line-up van Holland Zingt Hazes 2020. De organisatie maakte zaterdag bekend dat de zangeres bij de achtste editie van het zangfeest te zien zal zijn.

Zangeres Sanne Hans zegt dat ze steeds meer van de muziek van André Hazes is gaan houden. "Door mijn duet met André Hazes tijdens de afgelopen editie van Vrienden van Amstel LIVE ben ik echt van Hazes gaan houden. Zo erg dat ik zelfs De Vlieger speel in mijn nieuwe theatershow", aldus Miss Montreal.

De zangeres is onder meer bekend van haar hits Wish I Could en Being Alone At Christmas Time. Ook was ze drie seizoenen jurylid in The voice of Holland op RTL 4.

Holland Zingt Hazes, met André Hazes jr., Roxeanne Hazes en Jeroen van der Boom, vindt volgend jaar op 13 en 14 maart weer plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dit jaar waren alle vier concerten volledig uitverkocht.