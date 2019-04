De Brabantse feestact Snollebollekes keert in 2020 terug naar Gelredome in Arnhem voor twee concerten. Het optreden van 28 maart was binnen twintig minuten uitverkocht.

Snollebollekes kondigde eerder deze week concerten in Gelredome aan op 27 en 28 maart. Op de site van de Brabanders valt te lezen dat het optreden van zaterdag 28 maart binnen twintig minuten volledig uitverkocht was en dat 80 procent van de kaarten voor vrijdag 27 maart al over de toonbank gingen.

Snollebollekes stond dit jaar in maart al twee avonden in een uitverkocht GelreDome. De feestact is is een samenwerking van zanger en komiek Rob Kemps en de dj's Jurjen Gofers en Maurice Huismans. Ze zijn vooral bekend van liedjes als Links Rechts en Feestmuts.