Mariah Carey mag tijdens de uitreiking van de Billboard Music Awards de zogeheten Icon Award in ontvangst nemen. De Amerikaanse zangeres wordt in het zonnetje gezet vanwege haar lange carrière.

"Mariah Carey is een echt icoon. Sinds haar debuut in 1990 breekt ze record na record. In de drie decennia die volgden, wist ze de hitlijsten te domineren", valt te lezen op de website van Billboard.

Carey zal de award in ontvangst nemen tijdens de uitreiking van de Billboard Music Awards op 1 mei. De zangeres staat ook geboekt voor een optreden. Ze zal naar verwachting een medley van haar grootste hits ten gehore brengen.

Carey is vooral bekend van hits als Hero, Without You en de kerstklassieker All I Want For Christmas Is You. Haar recentste album Caution verscheen afgelopen jaar. Op 13 juni treedt ze op in Ziggo Dome als onderdeel van de Caution-wereldtournee.