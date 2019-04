Nu Corry Konings met Brownie Dutch een koningsdaglied heeft gemaakt, zou de zangeres van het levenslied best een heel album met de rapper willen maken.

"Dat lijkt me wel erg leuk", vertelt de 67-jarige Konings, die dit jaar haar vijftigjarig jubileum als zangeres viert, aan NU.nl. "Maar zo'n album is er niet zomaar, dat kost veel tijd."

Na de opnamen van Corry Koningsdag bracht Brownie Dutch een album al even ter sprake, vertelt Konings, die Koningsdag altijd "heel gezellig" vindt.

"Ik zei: waarom niet? Maar we hebben er verder niet meer over gesproken omdat we het allebei druk hadden. Het zou heel apart zijn. We zouden ook moeten bedenken wat voor liedjes er dan geschreven moeten worden."

'Rappen laat ik liever aan Brownie Dutch over'

Konings had naar eigen zeggen al jaren de wens om eens een lied te maken met een rapper. "Het is zo leuk en apart. Wat ik tijdens Ali B op Volle Toeren met Kempi gedaan heb, was ook fantastisch." De zangeres zong in dat programma op eigen wijze een nummer van de Eindhovense rapper.

Brownie Dutch kwam ze zo nu en dan tegen bij optredens, vertelt Konings. "Hij is heel relaxed. Hij heeft het koningsdagnummer samen met Darius Dante geschreven. Ik vind het überhaupt een sfeertje hebben, dat zingen en rappen. Rappen zou ik niet zomaar kunnen, dat laat ik liever aan Brownie over."

Of de twee ook samen gaan optreden, weet Konings nog niet. "We moeten even bekijken of dat mogelijk is. Ik zou het leuk vinden, en ik denk Brownie ook."